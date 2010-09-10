Азартные игры в ретро-стиле
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Азартные игры в ретро-стиле
Я как-то пробрался незамеченным в один спортбар и увидел там кучу игровых автоматов, даже со слотами. У меня было такое впечатление, будто я снимаюсь в крутом кино, даже возомнил себя Джеймсом Бондом. Жаль, конечно, что меня выставила охрана ввиду моего юного возраста, но когда я повзрослел, то уже утратил интерес к азартным играм и сакцентировал внимание на аркадах и стрелялках, коллега поделился инфой со https://slots.ru/ про первый турнир по олдскульным видеоиграм, так что буду оттачивать мастерство перед ним.
Re: Азартные игры в ретро-стиле
Я знаю несколько мест в Москве, где до сих пор стоят такие автоматы, да и на моей старой плойке есть пара дисков, чтобы иногда поностальгировать. Как вы относитесь к азартным играм в ретро-стиле?
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