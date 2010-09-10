Сообщение Buneyaz » Сегодня, 04:37

Я знаю несколько мест в Москве, где до сих пор стоят такие автоматы, да и на моей старой плойке есть пара дисков, чтобы иногда поностальгировать. Как вы относитесь к азартным играм в ретро-стиле?