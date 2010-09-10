Сообщение zevc » Вчера, 17:48

Добрый день! Купили не так давно электродвигатель, но он не новый. Сейчас проблемы с тормозами и я ищу, где можно сейчас купить электромагнитный тормоз DZS1 для электродвигателя. Если вы знаете, где продаются такие тормоза, подскажите?