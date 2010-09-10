Электродвигатель
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Электродвигатель
Добрый день! Купили не так давно электродвигатель, но он не новый. Сейчас проблемы с тормозами и я ищу, где можно сейчас купить электромагнитный тормоз DZS1 для электродвигателя. Если вы знаете, где продаются такие тормоза, подскажите?
Re: Электродвигатель
Здравствуйте, я вам посоветую смотреть здесь. Думаю, что вы в этой компании сможете найти электромагнитный тормоз DZS1 для электродвигателя и приобрести. Вообще, эта компания предлагает не только запчасти для двигателей, но и сами электродвигатели. Много электродвигателей у них есть уже в наличии, а также работают и на заказ. Поэтому можете смело обращаться в эту компанию и заказывать запчасти или можете даже присмотреть себе новый электродвигатель. Компания сама работает уже давно, производит и реализует электродвигатели тоже давно. Поэтому качество хорошее и компания имеет много положительных отзывов. Вы посмотрите, вдруг найдете все что вам необходимо. Тем более в этой компании есть и оперативная доставка.
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