Кейтеринг
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Кейтеринг
Как можно организовать питание в чистом поле, если рядом не то что столовых нет, даже электричество еще не подведено? По срокам – примерно месяц, питание нужно круглосуточное, так как работа будет идти в три смены, в том числе и ночью. За идеи всем огромное спасибо.
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