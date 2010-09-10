Кейтеринг
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кейтеринг
Как можно организовать питание в чистом поле, если рядом не то что столовых нет, даже электричество еще не подведено? По срокам – примерно месяц, питание нужно круглосуточное, так как работа будет идти в три смены, в том числе и ночью. За идеи всем огромное спасибо.
Re: Кейтеринг
Заключайте с ними https://polkovnik-men.ru/vyezdnoy-keyte ... aya-kuhnya договор на полевую кухню, среди всех существующих вариантов этот самый лучший. Во-первых, вы точно будете уверены, что питание будет регулярным. Все готовится на месте, никаких задержек, как это может быть с доставкой, не будет. Во-вторых, еда всегда будет свежая и горячая. А это в полевых условиях один из важнейших моментов, так как в целом накапливается усталость от неустроенности.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя