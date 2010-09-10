Сообщение klonik » Вчера, 12:32

Как можно организовать питание в чистом поле, если рядом не то что столовых нет, даже электричество еще не подведено? По срокам – примерно месяц, питание нужно круглосуточное, так как работа будет идти в три смены, в том числе и ночью. За идеи всем огромное спасибо.