Кейтеринг

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2624
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Кейтеринг

Сообщение klonik » Вчера, 12:32

Как можно организовать питание в чистом поле, если рядом не то что столовых нет, даже электричество еще не подведено? По срокам – примерно месяц, питание нужно круглосуточное, так как работа будет идти в три смены, в том числе и ночью. За идеи всем огромное спасибо.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2623
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Кейтеринг

Сообщение zevc » Вчера, 19:54

Заключайте с ними https://polkovnik-men.ru/vyezdnoy-keyte ... aya-kuhnya договор на полевую кухню, среди всех существующих вариантов этот самый лучший. Во-первых, вы точно будете уверены, что питание будет регулярным. Все готовится на месте, никаких задержек, как это может быть с доставкой, не будет. Во-вторых, еда всегда будет свежая и горячая. А это в полевых условиях один из важнейших моментов, так как в целом накапливается усталость от неустроенности.
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