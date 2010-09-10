Кто знает?
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Кто знает?
Кто знает как сделать водяной знак в фотошопе прозрачным?
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 129
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: Кто знает?
Сама я таким не занималась однако смогу вам помочь советом. Вот на этом сайте ТЫЦ есть подробнейшая инструкция касаемо того как сделать водяной знак в фотошопе прозрачным. Строго следуйте советам этой статьи и у вас уверена всё получится.
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