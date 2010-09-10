Кто знает?

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Кто знает?

Сообщение Радищева » Сегодня, 12:20

Кто знает как сделать водяной знак в фотошопе прозрачным?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: Кто знает?

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 15:08

Сама я таким не занималась однако смогу вам помочь советом. Вот на этом сайте ТЫЦ есть подробнейшая инструкция касаемо того как сделать водяной знак в фотошопе прозрачным. Строго следуйте советам этой статьи и у вас уверена всё получится.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей