Получение лицензии Министерства культуры

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2624
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Получение лицензии Министерства культуры

Сообщение zevc » 23 минуты назад

Всем привет! Мы хотим заняться реставрацией памятников, так как очень прибыльное дело. Только вот нужно получить лицензию на ведение такой деятельности. Подскажите, к кому можно обратиться за получением лицензии?
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