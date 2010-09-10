Получение лицензии Министерства культуры

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2627
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Получение лицензии Министерства культуры

Сообщение zevc » Вчера, 16:23

Всем привет! Мы хотим заняться реставрацией памятников, так как очень прибыльное дело. Только вот нужно получить лицензию на ведение такой деятельности. Подскажите, к кому можно обратиться за получением лицензии?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2628
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Получение лицензии Министерства культуры

Сообщение klonik » Вчера, 20:05

Привет, лицензия Минкультуры, конечно для ведения такой деятельности обязательно нужна. Так как она помогает открывать доступ к деятельности по сохранению культурного наследия и позволяет участвовать в госзакупках на десятки миллионов рублей. А компания «Партнер Реставраторов» поможем оформить лицензию с нуля: определиться с пунктами работ, подобрать сотрудников в штат, подать документы и получить решение ведомства. В общем, можете смело обращаться в эту компанию так как это отличный шанс получить лицензию «под ключ». Мы тоже получали лицензию с помощью этой компании и весь процесс занял чуть больше двух недель. Насчет стоимости советую вам обратиться в эту компанию самостоятельно. Все индивидуально и зависит от многих факторов, так что смело можете обращаться в эту компанию.
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