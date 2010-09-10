Сообщение zevc » Вчера, 16:23

Всем привет! Мы хотим заняться реставрацией памятников, так как очень прибыльное дело. Только вот нужно получить лицензию на ведение такой деятельности. Подскажите, к кому можно обратиться за получением лицензии?