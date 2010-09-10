Шиномонтаж
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Шиномонтаж
Девочки, привет! Я недавно в городе пробила колесо на автомобиле. Сама вообще не меняю колеса, все муж. Но, так оказалось, что он был в командировке и никак не смог бы мне помочь. Мне мужчина помог откатить машину на обочину, так она там и простояла пару дней. Потому муж приехал и уже заменил колесо. Что вы делаете в таких случаях, звоните знакомым?
Re: Шиномонтаж
Привет, я стараюсь не тревожить знакомых и родных. Потому что не хочется отвлекать, так как у них свои дела. Если честно я вообще не вижу проблем с таким колесом. Потому что сейчас есть шиномонтаж в Минске с выездом. Можно вам было бы обратиться к ним. Они на место оперативно выезжают, по стоимости все зависит от того какая у вас проблема. А так очень даже невысокая стоимость у них. Думаю, если вы уже сталкивались с такими проблема. На всякий случай нужно иметь контакты таких компаний, потому что в самый неподходящий момент они смогут вас выручить. Да и вообще, когда происходит смена сезонной шины можно с друзьями будет собраться и вызвать выездной шиномонтаж. Потому что так вам обойдется гораздо удобнее и выгодно, потому что вы сэкономите свое время.
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