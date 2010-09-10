Сообщение zevc » Вчера, 17:41

Девочки, привет! Я недавно в городе пробила колесо на автомобиле. Сама вообще не меняю колеса, все муж. Но, так оказалось, что он был в командировке и никак не смог бы мне помочь. Мне мужчина помог откатить машину на обочину, так она там и простояла пару дней. Потому муж приехал и уже заменил колесо. Что вы делаете в таких случаях, звоните знакомым?