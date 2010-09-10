Матрасы Materlux

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2627
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Матрасы Materlux

Сообщение zevc » Вчера, 17:47

Всем доброго вечера! Друзья, где можете предложить посмотреть матрасы для спальни? Подыскиваем для двуспальной кровати 200*200. Где-нибудь встречали такого размера? С каким наполнением советуете?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2628
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Матрасы Materlux

Сообщение klonik » Вчера, 20:51

Добрый вечер! Рекомендую по своему опыту матрасы с блоком независимых пружин. Такой матрас выдерживает больший вес, не проминается, а, значит, и служить будет дольше. У нас на кроватях матрасы Materlux . Качество отменное! Третий год эксплуатации идет, но никоим образом матрасы не изменили форму, не промялись. Выбор размеров огромный. Выбирайте!
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