Матрасы Materlux
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Матрасы Materlux
Всем доброго вечера! Друзья, где можете предложить посмотреть матрасы для спальни? Подыскиваем для двуспальной кровати 200*200. Где-нибудь встречали такого размера? С каким наполнением советуете?
Re: Матрасы Materlux
Добрый вечер! Рекомендую по своему опыту матрасы с блоком независимых пружин. Такой матрас выдерживает больший вес, не проминается, а, значит, и служить будет дольше. У нас на кроватях матрасы Materlux . Качество отменное! Третий год эксплуатации идет, но никоим образом матрасы не изменили форму, не промялись. Выбор размеров огромный. Выбирайте!
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