Сообщение zevc » Вчера, 18:48

Добрый день! Ищу информацию о возможности приобретения строительной техники для компании. Интересуют варианты финансирования, лизинг или кредит. Хотелось бы узнать, как выгоднее оформить такую покупку и какие документы потребуются? Может, кто-то недавно проходил через эту процедуру и может поделиться опытом?