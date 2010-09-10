Спецтехника

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2627
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Спецтехника

Сообщение zevc » Вчера, 18:48

Добрый день! Ищу информацию о возможности приобретения строительной техники для компании. Интересуют варианты финансирования, лизинг или кредит. Хотелось бы узнать, как выгоднее оформить такую покупку и какие документы потребуются? Может, кто-то недавно проходил через эту процедуру и может поделиться опытом?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2628
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Спецтехника

Сообщение klonik » Вчера, 20:43

Добрый день! Недавно оформляла для нашей фирмы погрузчик через лизинг и хочу поделиться опытом. Мы сравнивали разные схемы финансирования, и лизинг оказался наиболее выгодным для юрлиц из-за налоговых преимуществ. Важно найти надёжного поставщика - мы исследовали рынок и нашли сайт, где можно спецтехника купить у официальных дилеров с выгодными условиями лизинга. Для оформления потребовались стандартные документы: регистрационные данные компании, финансовая отчётность за последний год и бизнес-план использования техники.
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