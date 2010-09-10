Сообщение klonik » Сегодня, 17:20

Добрый день, форумчанки! Моя семья получила в наследство лесной участок, и мы хотим построить там небольшой домик. Узнала, что нужна разработка проекта освоения лесов. Кто-нибудь сталкивался с такой процедурой? Насколько это сложно и долго? И можно ли как-то упростить или ускорить процесс?