Разработка проекта освоения лесов

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2631
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Разработка проекта освоения лесов

Сообщение klonik » Вчера, 17:20

Добрый день, форумчанки! Моя семья получила в наследство лесной участок, и мы хотим построить там небольшой домик. Узнала, что нужна разработка проекта освоения лесов. Кто-нибудь сталкивался с такой процедурой? Насколько это сложно и долго? И можно ли как-то упростить или ускорить процесс?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2629
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Разработка проекта освоения лесов

Сообщение zevc » 32 минуты назад

Привет! Да, это обязательная процедура, через которую я прошла год назад. Разработка проекта освоения лесов - важный документ, который регламентирует все ваши действия на участке и защищает от возможных штрафов. Процесс непростой: нужны специальные знания, понимание законодательства и опыт работы с госорганами. Я пыталась разобраться самостоятельно, но в итоге потратила кучу времени впустую. Спасением стала компания Цикллес, которая взяла на себя все формальности.
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