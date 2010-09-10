Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2631
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 12:10

Всем привет! Подскажите, а где можно пройти курсы повышения квалификации для дефектологов? Может, какое-то учебное заведение проводит и желательно дистанционно? Подскажите, если вы знаете, где можно пройти курсы.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2629
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 42 минуты назад

Привет, можно пройти курсы повышения квалификации для дефектологов тут https://astobr.com/defektologiya-pk/ . Кстати, очень хорошее учебное заведение и многие хорошо отзываются. Я в этом учебном заведении тоже проходила переквалификацию. Очень все доступно и понятно. Мне понравилось, что занятия организуют в дистанционной форме, что позволяет учиться без перерыва в работе, а также бесплатно пересдавать итоговое тестирование. Самое интересное, можно обучаться как одному человеку, так и группой. Насколько мне известно, чем больше людей обучается, тем дешевле обойдется прохождение курса. Я вам советую обратиться к представителю компании, чтобы уточнить все вопросы касаемо повышения квалификации. А так учебное заведение неплохое, а формат дистанционного обучения очень хороший.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей