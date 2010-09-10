Сообщение klonik » Сегодня, 12:10

Всем привет! Подскажите, а где можно пройти курсы повышения квалификации для дефектологов? Может, какое-то учебное заведение проводит и желательно дистанционно? Подскажите, если вы знаете, где можно пройти курсы.