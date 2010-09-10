Подскажите
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Подскажите
Всем привет! Подскажите, а где можно пройти курсы повышения квалификации для дефектологов? Может, какое-то учебное заведение проводит и желательно дистанционно? Подскажите, если вы знаете, где можно пройти курсы.
Re: Подскажите
Привет, можно пройти курсы повышения квалификации для дефектологов тут https://astobr.com/defektologiya-pk/ . Кстати, очень хорошее учебное заведение и многие хорошо отзываются. Я в этом учебном заведении тоже проходила переквалификацию. Очень все доступно и понятно. Мне понравилось, что занятия организуют в дистанционной форме, что позволяет учиться без перерыва в работе, а также бесплатно пересдавать итоговое тестирование. Самое интересное, можно обучаться как одному человеку, так и группой. Насколько мне известно, чем больше людей обучается, тем дешевле обойдется прохождение курса. Я вам советую обратиться к представителю компании, чтобы уточнить все вопросы касаемо повышения квалификации. А так учебное заведение неплохое, а формат дистанционного обучения очень хороший.
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