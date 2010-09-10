Кондиционер

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2631
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Кондиционер

Сообщение klonik » Сегодня, 12:57

Девочки, привет! Мне сказали, что у компании Gree появилась какая-то премиальная линейка кондиционеров. Что это за линейка, как мне ее найти и какими функциональными возможностями она обладает? Буду очень вам признательна если дадите контакты, где вообще можно купить такое оборудование.
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