Сообщение klonik » Сегодня, 12:57

Девочки, привет! Мне сказали, что у компании Gree появилась какая-то премиальная линейка кондиционеров. Что это за линейка, как мне ее найти и какими функциональными возможностями она обладает? Буду очень вам признательна если дадите контакты, где вообще можно купить такое оборудование.