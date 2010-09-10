Кондиционер

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2631
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Кондиционер

Сообщение klonik » Вчера, 12:57

Девочки, привет! Мне сказали, что у компании Gree появилась какая-то премиальная линейка кондиционеров. Что это за линейка, как мне ее найти и какими функциональными возможностями она обладает? Буду очень вам признательна если дадите контакты, где вообще можно купить такое оборудование.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2630
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Кондиционер

Сообщение zevc » Вчера, 22:09

Всего скорее вы имеете в виду кондиционеры линейки KingHome. Потому что про нее многие спрашивают, некоторые модели даже работают с искусственным интеллектом и поэтому у них высокая стоимость. Какие вообще есть кондиционеры вы можете посмотреть тут https://kinghome.pro/ . Мне кажется, что в Беларуси вы больше нигде не найдете такие функциональные кондиционеры. Потому что компания Gree очень популярна не только у нас в стране, но в России и за ее пределами. Качество, проверенное временем, да и модели есть разные. Вот теперь еще есть премиальная линейка, которая точно найдет своего хозяина. По крайней мере, мне очень нравятся их кондиционеры. Если хотите купить, сможете это сделать на странице которой я поделилась.
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