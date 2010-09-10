Сообщение zevc » Вчера, 19:52

Девочки, нужен срочный совет! Наша семейная строительная фирма столкнулась с серьезной проблемой — сломался основной экскаватор прямо в разгар важного проекта. Менеджер по закупкам в отпуске, а я временно его заменяю и совершенно не разбираюсь в этой сфере. Подскажите, куда обратиться за качественными деталями и как не ошибиться с выбором? Заказчик уже начинает нервничать из-за задержек.