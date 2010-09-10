Запчасти для спецтехники
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Запчасти для спецтехники
Девочки, нужен срочный совет! Наша семейная строительная фирма столкнулась с серьезной проблемой — сломался основной экскаватор прямо в разгар важного проекта. Менеджер по закупкам в отпуске, а я временно его заменяю и совершенно не разбираюсь в этой сфере. Подскажите, куда обратиться за качественными деталями и как не ошибиться с выбором? Заказчик уже начинает нервничать из-за задержек.
Re: Запчасти для спецтехники
Привет! Полностью понимаю твою ситуацию — сама недавно оказалась в похожей. По своему опыту могу посоветовать не тратить время на обзвон десятков магазинов. Я обнаружила надежный ресурс, где представлены запчасти для гусеничной техники всех основных производителей. Главное преимущество — они специализируются именно на спецтехнике, а не продают всё подряд. У меня была проблема с бульдозером, нашла там необходимые комплектующие быстро и без переплаты.
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