Запчасти для спецтехники

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2634
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Запчасти для спецтехники

Сообщение zevc » Вчера, 19:52

Девочки, нужен срочный совет! Наша семейная строительная фирма столкнулась с серьезной проблемой — сломался основной экскаватор прямо в разгар важного проекта. Менеджер по закупкам в отпуске, а я временно его заменяю и совершенно не разбираюсь в этой сфере. Подскажите, куда обратиться за качественными деталями и как не ошибиться с выбором? Заказчик уже начинает нервничать из-за задержек.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2635
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Запчасти для спецтехники

Сообщение klonik » Вчера, 22:03

Привет! Полностью понимаю твою ситуацию — сама недавно оказалась в похожей. По своему опыту могу посоветовать не тратить время на обзвон десятков магазинов. Я обнаружила надежный ресурс, где представлены запчасти для гусеничной техники всех основных производителей. Главное преимущество — они специализируются именно на спецтехнике, а не продают всё подряд. У меня была проблема с бульдозером, нашла там необходимые комплектующие быстро и без переплаты.
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