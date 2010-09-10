Подключение интернета

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2634
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подключение интернета

Сообщение zevc » Вчера, 20:13

Дорогие соседи! Обращаюсь к вам, потому что дома постоянные споры с подростками из-за интернета. Нас четверо, все активно пользуемся сетью: старший сын играет в онлайн-игры, средняя дочь смотрит стримы, младшая учится дистанционно, а нам с мужем нужен стабильный интернет для работы. Постоянно возникают конфликты, кому-то не хватает скорости. Подскажите, какой провайдер и тариф выбрать, чтобы всем хватало?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2635
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подключение интернета

Сообщение klonik » Вчера, 22:28

У меня похожая ситуация была! С тремя детьми и двумя взрослыми наш старый интернет просто не справлялся. Вам нужна заявка на подключение Ростелеком с тарифом на высокую скорость. Главный совет – ищите не просто "быстрый интернет", а обращайте внимание на тип подключения. Оптоволокно дает гораздо более стабильную работу, чем ADSL. Важно также правильно настроить домашнюю сеть: у нас стоит современный Wi-Fi роутер с поддержкой технологии MU-MIMO, которая позволяет эффективно распределять сигнал между несколькими устройствами одновременно.
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