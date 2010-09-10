Сообщение zevc » Вчера, 20:13

Дорогие соседи! Обращаюсь к вам, потому что дома постоянные споры с подростками из-за интернета. Нас четверо, все активно пользуемся сетью: старший сын играет в онлайн-игры, средняя дочь смотрит стримы, младшая учится дистанционно, а нам с мужем нужен стабильный интернет для работы. Постоянно возникают конфликты, кому-то не хватает скорости. Подскажите, какой провайдер и тариф выбрать, чтобы всем хватало?