Подключение интернета
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Подключение интернета
Дорогие соседи! Обращаюсь к вам, потому что дома постоянные споры с подростками из-за интернета. Нас четверо, все активно пользуемся сетью: старший сын играет в онлайн-игры, средняя дочь смотрит стримы, младшая учится дистанционно, а нам с мужем нужен стабильный интернет для работы. Постоянно возникают конфликты, кому-то не хватает скорости. Подскажите, какой провайдер и тариф выбрать, чтобы всем хватало?
Re: Подключение интернета
У меня похожая ситуация была! С тремя детьми и двумя взрослыми наш старый интернет просто не справлялся. Вам нужна заявка на подключение Ростелеком с тарифом на высокую скорость. Главный совет – ищите не просто "быстрый интернет", а обращайте внимание на тип подключения. Оптоволокно дает гораздо более стабильную работу, чем ADSL. Важно также правильно настроить домашнюю сеть: у нас стоит современный Wi-Fi роутер с поддержкой технологии MU-MIMO, которая позволяет эффективно распределять сигнал между несколькими устройствами одновременно.
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