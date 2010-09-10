Сообщение zevc » Вчера, 20:19

Девочки, помогите выбрать зимнюю шубу! Никак не могу определиться с типом меха - норка слишком дорогая, а мутон боюсь будет тяжелым. Может есть какие-то современные варианты или комбинированные модели? И где сейчас лучше всего покупать меховые изделия?