Меховая шуба

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2634
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Меховая шуба

Сообщение zevc » Вчера, 20:19

Девочки, помогите выбрать зимнюю шубу! Никак не могу определиться с типом меха - норка слишком дорогая, а мутон боюсь будет тяжелым. Может есть какие-то современные варианты или комбинированные модели? И где сейчас лучше всего покупать меховые изделия?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2635
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Меховая шуба

Сообщение klonik » Вчера, 22:48

Привет! Я тоже долго не могла выбрать идеальную шубу, пока не открыла для себя комбинированные модели. Они сочетают разные виды меха, что делает изделие и красивым, и более доступным. Современный мутон, кстати, совсем не тяжелый благодаря новым технологиям обработки. Я в прошлом сезоне нашла отличный выбор на сайте sobol-mex.ru, где представлены разные типы меха и фасоны. Там можно заказать доставку с примеркой, что очень удобно - я примерила сразу несколько вариантов и выбрала идеальный. Обрати внимание на полушубки из каракуля или астрагана - они легкие, теплые и выглядят очень элегантно!
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