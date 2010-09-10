Меховая шуба
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Меховая шуба
Девочки, помогите выбрать зимнюю шубу! Никак не могу определиться с типом меха - норка слишком дорогая, а мутон боюсь будет тяжелым. Может есть какие-то современные варианты или комбинированные модели? И где сейчас лучше всего покупать меховые изделия?
Re: Меховая шуба
Привет! Я тоже долго не могла выбрать идеальную шубу, пока не открыла для себя комбинированные модели. Они сочетают разные виды меха, что делает изделие и красивым, и более доступным. Современный мутон, кстати, совсем не тяжелый благодаря новым технологиям обработки. Я в прошлом сезоне нашла отличный выбор на сайте sobol-mex.ru, где представлены разные типы меха и фасоны. Там можно заказать доставку с примеркой, что очень удобно - я примерила сразу несколько вариантов и выбрала идеальный. Обрати внимание на полушубки из каракуля или астрагана - они легкие, теплые и выглядят очень элегантно!
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