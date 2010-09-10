Сообщение zevc » Вчера, 21:17

Доброго времени суток! Интересуюсь строительством загородного дома, но не знаю, с чего начать. На что стоит обратить внимание при выборе компании? Слышала, что многие предлагают разные условия, но боюсь прогадать. Поделитесь опытом, может быть, кто-то уже сталкивался с этим вопросом.