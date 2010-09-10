Сообщение klonik » Сегодня, 11:25

Здравствуйте, где можно купить игровые аккаунты недорого? Хотелось бы чтобы было много аккаунтов, с выбором чтобы никаких проблем не было. Кто покупает аккаунты вы наверняка должны знать, где они продаются на выгодных условия. В общем, подскажите если вы в курсе.