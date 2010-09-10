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Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Говорят, что ProfitAds отличный сервис для работы с рекламой. Все в одном месте и не нужно заморачиваться по расходам. Кто работает, расскажите нет ли сбоев и как вообще в эксплуатации такой сервис. Очень интересно ваше мнение, потому что у меня в планах тоже подключиться к этому сервису.
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