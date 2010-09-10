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Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Говорят, что ProfitAds отличный сервис для работы с рекламой. Все в одном месте и не нужно заморачиваться по расходам. Кто работает, расскажите нет ли сбоев и как вообще в эксплуатации такой сервис. Очень интересно ваше мнение, потому что у меня в планах тоже подключиться к этому сервису.
Re: Реклама
С ProfitAds https://profitads.ru/ я работаю давно и ничего плохого сказать не могу. Ничего плохого сказать про этот сервис не могу. Потому что никогда у меня сбоев в работе не было, всегда сервис работает стабильно и предлагает свои услуги. Если даже у меня возникают какие-то вопросы, есть менеджер, которому могу задать вопрос, и он мне всегда поможет. А так очень удобный сервис, так как у него рекламные расходы сосредоточены в одном месте, единый договор на все площадки. Мне нравится, что есть интерактивный отчет, статистика, выгрузки и автоматизированный документооборот. Есть онлайн-поддержка клиентов по всем вопросам и затруднениям, а также и выделенный персональный менеджер для удобства работы. Так что хороший автоматизированный сервис, предоставляющий возможность управлять всеми рекламными кабинетами.
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