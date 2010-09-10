Кружева

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zevc
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Сообщения: 2638
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кружева

Сообщение zevc » 16 минут назад

Девчонки, привет! Подскажите, а где вы покупаете кружевные материалы для творчества? Просто я делаю мягкие игрушки и для одежды мне нужно кружево. Последнее время очень накладно получается покупать. Поэтому посоветуйте мне, где можно приобрести подешевле.
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