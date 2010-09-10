Кружева

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2639
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кружева

Сообщение zevc » Вчера, 17:33

Девчонки, привет! Подскажите, а где вы покупаете кружевные материалы для творчества? Просто я делаю мягкие игрушки и для одежды мне нужно кружево. Последнее время очень накладно получается покупать. Поэтому посоветуйте мне, где можно приобрести подешевле.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2640
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Кружева

Сообщение klonik » Вчера, 21:38

Привет, я тебе могу порекомендовать обратиться за кружевными материалами в интернет-магазин "Закружись". В этом магазине вы сможете найти в наличии более 15 километров кружевных материалов, более 10 тысяч позиций различной фурнитуры. Так как они работают напрямую с производителями ценник у них не такой высокий как в других магазинах. Мне очень нравится, что в этом магазине есть оперативная доставка. То есть, как только я заказ оплачиваю, они сразу же начинают его собирать. А это очень быстро и удобно для меня. Еще у них часто бывают скидки и акции, которые постоянно меняются. Сейчас есть 70% скидки на определенную категорию продуктов. Так что вы можете смело может заказывать тут и покупать. Я вам рекомендую интернет-магазин этот для рукоделия.
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