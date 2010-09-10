Кейтеринг
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Кейтеринг
Добрый день! А какая компания в Москве предлагает в аренду на праздники и торжества полевые кухни? Последнее время замечаю, что очень часто на праздники заказывают такое оборудование. Буду вам очень признательна если вы мне подскажите с этим вопросом.
Re: Кейтеринг
Здравствуйте, заказывают полевую кухню, потому что очень удобно и не так дорого выходит накормить большое количество гостей на мероприятии. Если вы думаете, что полевые кухни используют только на военных праздниках вы сильно ошибаетесь. Потому что их сейчас активно применяют даже на свадьбах, юбилеях и разных уличных торжествах. Благодаря полевой кухне можно быстро, недорого накормить большое количество людей. В общем, если вам нужна аренда полевой кухни я вам рекомендую обратиться в компанию по ссылке https://www.xn----7sbfc2acmcfwdeckm2a8j.xn--p1ai/ . Уверена, что вы тут сможете найти полевую кухню нужного объема. Потому что в этой компании представлено несколько полевых кухонь, который предназначены для разного количества людей.
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