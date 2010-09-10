Сообщение zevc » Вчера, 17:38

Добрый день! А какая компания в Москве предлагает в аренду на праздники и торжества полевые кухни? Последнее время замечаю, что очень часто на праздники заказывают такое оборудование. Буду вам очень признательна если вы мне подскажите с этим вопросом.