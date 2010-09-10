Ремонт кондиционера
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Ремонт кондиционера
Здравствуйте милые! Помогите советом! Кондиционер дома стал плохо охлаждать, а на улице уже жара. Стоит ли пытаться чинить самой или лучше вызвать специалиста?
Re: Ремонт кондиционера
Однозначно вызывай мастера! Сама пыталась разобраться с похожей проблемой - только хуже сделала. В итоге обратилась на https://stafus.ru/ и не прогадала. Оказалось, что фреон закончился, плюс фильтры забились. Ребята всё почистили, заправили систему, теперь работает как новенький. Самодеятельность тут неуместна, поверь опыту!
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