Ремонт кондиционера

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2639
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Ремонт кондиционера

Сообщение zevc » Вчера, 19:42

Здравствуйте милые! Помогите советом! Кондиционер дома стал плохо охлаждать, а на улице уже жара. Стоит ли пытаться чинить самой или лучше вызвать специалиста?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2640
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Ремонт кондиционера

Сообщение klonik » Вчера, 21:18

Однозначно вызывай мастера! Сама пыталась разобраться с похожей проблемой - только хуже сделала. В итоге обратилась на https://stafus.ru/ и не прогадала. Оказалось, что фреон закончился, плюс фильтры забились. Ребята всё почистили, заправили систему, теперь работает как новенький. Самодеятельность тут неуместна, поверь опыту!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя