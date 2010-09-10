Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2641
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 08:38

Добрый день! Хочу попробовать себя в новой для меня игре FIFA, но покупать аккаунты по стандартным ценам немного дорого. Может, кто-то поделится, где можно найти более доступные варианты?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2640
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 08:41

Приветствую! Для приобретения доступных аккаунтов FIFA и других популярных игр рекомендую обратить внимание на сайт https://vremya.press/pochemu-lolzteam-m ... akkauntov/ . Здесь вы найдете множество предложений по привлекательным ценам. Сама посвятила FIFA уже немало времени после покупки и полностью довольна безопасностью и простотой процесса. Это отличная возможность расширить свой игровой опыт, не потратив лишнего.
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