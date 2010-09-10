Обучение

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2642
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Обучение

Сообщение zevc » Вчера, 20:28

Добрый день! Работаю в HR и часто провожу собеседования. Замечаю, что некоторые кандидаты явно приукрашивают свой опыт или даже откровенно лгут в резюме. Как научиться лучше распознавать ложь во время интервью? Какие есть профессиональные методики?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2643
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Обучение

Сообщение klonik » Вчера, 22:23

Добрый день! Это действительно важный навык для HR-специалиста. Существуют специальные техники интервьюирования и наблюдения за поведением кандидатов. Профессиональные полиграфологи изучают множество методик детекции лжи, которые можно адаптировать для собеседований. Рекомендую ознакомиться с обучающими программами на akademy-dl.ru - там представлены современные подходы к выявлению обмана.
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