Сообщение zevc » Вчера, 20:28

Добрый день! Работаю в HR и часто провожу собеседования. Замечаю, что некоторые кандидаты явно приукрашивают свой опыт или даже откровенно лгут в резюме. Как научиться лучше распознавать ложь во время интервью? Какие есть профессиональные методики?