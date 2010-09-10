Обучение
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Обучение
Добрый день! Работаю в HR и часто провожу собеседования. Замечаю, что некоторые кандидаты явно приукрашивают свой опыт или даже откровенно лгут в резюме. Как научиться лучше распознавать ложь во время интервью? Какие есть профессиональные методики?
Re: Обучение
Добрый день! Это действительно важный навык для HR-специалиста. Существуют специальные техники интервьюирования и наблюдения за поведением кандидатов. Профессиональные полиграфологи изучают множество методик детекции лжи, которые можно адаптировать для собеседований. Рекомендую ознакомиться с обучающими программами на akademy-dl.ru - там представлены современные подходы к выявлению обмана.
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