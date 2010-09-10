Платежные инструменты для бизнеса
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Платежные инструменты для бизнеса
Ищу где купить онлайн-кассу недорого для своего ИП. В налоговой сказали, что обязательно нужна, а цены в магазинах просто космические.
Re: Платежные инструменты для бизнеса
Столкнулась с той же проблемой! Искала кассу месяц, цены кусаются везде. В итоге нашла на https://life-pay.ru неплохие варианты по доступной стоимости. Заказала там ККТ, пришла быстро, настроили удалённо. Ещё плюс - у них есть техподдержка, помогли с регистрацией в налоговой. Советую сравнить их предложения с другими, но мне зашло по цене и качеству обслуживания.
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