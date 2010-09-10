Ричтраки

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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Ричтраки

Сообщение Шапошникова » 28 май 2025, 06:52

Где продаются ричтраки в Новосибирске?
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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 121
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Re: Ричтраки

Сообщение Радищева » 21 минуту назад

Лучшее место для приобретения ричтрака я считаю это компания компании ООО «Спецтехника». Вот https://forklift-nsk.ru/catalog/skladskaya-tehnika/richtraki/ сайт их интернет магазина. Посмотрите там каталог и выберите подходящую модель. Цены невысокие
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