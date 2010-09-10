Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Коллеги, недавно заметила странную активность на корпоративном сайте. Подозреваю, что могли быть попытки взлома. Где можно почитать о безопасности сайтов и как распознать такие атаки на ранних стадиях?
Re: Подскажите
О, тема очень актуальная! Сама столкнулась с подобным полгода назад - хакеры пытались получить доступ к админке нашего интернет-магазина. К счастью, обошлось без серьёзных последствий. Советую изучить материал https://aspro.ru/news/vzlomy-saytov-aspro/ - там разбираются основные способы защиты и признаки взлома. После прочтения я усилила пароли, обновила все плагины и настроила регулярные бэкапы. Безопасность сайта - это не шутки, лучше перестраховаться!
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей