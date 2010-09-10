Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2644
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 20:40

Коллеги, недавно заметила странную активность на корпоративном сайте. Подозреваю, что могли быть попытки взлома. Где можно почитать о безопасности сайтов и как распознать такие атаки на ранних стадиях?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2645
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 22:21

О, тема очень актуальная! Сама столкнулась с подобным полгода назад - хакеры пытались получить доступ к админке нашего интернет-магазина. К счастью, обошлось без серьёзных последствий. Советую изучить материал https://aspro.ru/news/vzlomy-saytov-aspro/ - там разбираются основные способы защиты и признаки взлома. После прочтения я усилила пароли, обновила все плагины и настроила регулярные бэкапы. Безопасность сайта - это не шутки, лучше перестраховаться!
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