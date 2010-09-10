Сообщение Fillana » Сегодня, 12:30

Собственно говоря, меня интересует вопрос относительно бонусов от Melbet. Часто вижу рекламу о возможности получить огромный стартовый бонус в сумме 15 тысяч рублей. Реально ли вообще такое количество денег сразу заработать новичкам? Какие условия необходимо соблюсти, чтобы гарантированно получить такой бонус?