Сообщение klonik » Сегодня, 11:04

Мне нужна компания, которая ответственно и комплексно подходит к проектированию и инжинирингу. Подскажите, куда мне с этим вопросом лучше всего обратиться? Я буду очень вам признательна, а то вторые сутки сижу и ничего не могу найти подходящего?