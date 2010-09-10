Проектирование

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2651
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Проектирование

Сообщение klonik » Вчера, 11:04

Мне нужна компания, которая ответственно и комплексно подходит к проектированию и инжинирингу. Подскажите, куда мне с этим вопросом лучше всего обратиться? Я буду очень вам признательна, а то вторые сутки сижу и ничего не могу найти подходящего?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2650
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Проектирование

Сообщение zevc » Вчера, 20:10

Если вам нужны услуги инжиниринга и проектирования, я вам советую обратиться сюда https://arr-group.ru . Компания предлагает комплексные услуги, имеет неплохой рейтинг и хорошего уровня отзывы. Был у меня небольшой проект, и я тоже обращалась в эту компанию. Мне очень понравилось, как работают специалисты. Подходят к проектированию комплексно и поэтому можете смело обращаться тоже в эту компанию. Думаю, если вы более подробно расскажите, что хотите получить. Специалисты сделают все возможное, чтобы вам помочь. Можете на сайте компании оставить заявку и более подробно сможете узнать об услугах. Так как с вами в самый короткий срок свяжется сотрудник компании.
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