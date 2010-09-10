seo оптимизация

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2651
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

seo оптимизация

Сообщение klonik » Вчера, 13:24

Подскажите, что стоит предпринять по улучшению сайта для повышения его позиций в результатах выдачи поисковых систем по определённым запросам пользователей? Я не особо еще в этой теме разбираюсь, но хотелось бы знать ваше мнение насчет этого.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2650
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: seo оптимизация

Сообщение zevc » Вчера, 20:50

Всего скорее вам нужна seo оптимизация. Потому что такая оптимизация включает работу над структурой, контентом и техническими аспектами сайта, а также влияние внешних факторов. Многие, конечно, предпочитают не использовать оптимизация. Но, на самом деле это очень удобно, полезно и выгодно для сайтов. По крайней мере после нее заметны улучшения индексации страниц, повышение релевантности контента запросам пользователей, ускорение загрузки сайта и оптимизации пользовательского интерфейса. Попробуйте обратиться в компанию, которая предлагает такую оптимизацию. Мне кажется, вас там смогут проконсультировать по всем вопросам.
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