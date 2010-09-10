Сообщение klonik » Сегодня, 13:38

Мне нужен совет от тех, кто не так давно проходил повышение квалификации педагогов. Где удобнее проходить такое обучение? Хотелось бы, конечно, все в дистанционном формате пройти. В общем, порекомендуйте, подскажите мне, где лучше пройти такое обучение.