Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2651
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 13:38

Мне нужен совет от тех, кто не так давно проходил повышение квалификации педагогов. Где удобнее проходить такое обучение? Хотелось бы, конечно, все в дистанционном формате пройти. В общем, порекомендуйте, подскажите мне, где лучше пройти такое обучение.
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