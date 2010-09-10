Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2651
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 13:38

Мне нужен совет от тех, кто не так давно проходил повышение квалификации педагогов. Где удобнее проходить такое обучение? Хотелось бы, конечно, все в дистанционном формате пройти. В общем, порекомендуйте, подскажите мне, где лучше пройти такое обучение.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2650
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 20:56

Я педагог и нам тоже недавно сказали пройти повышение квалификации. С коллегами нашли несколько учебных заведений. Где-то очное обучение предлагается, а где-то дистанционное. Так как у педагогов и так много работы, мы с коллегами решили повышение квалификации проходить в Институте Педагогического Образования https://institut-pedagogika.ru/ . Сейчас как раз проходим курс в дистанционном формате. Очень удобно на самом деле, лучше, чем очно есть в ВУЗ и обучаться. По окончании мы получим диплом о повышении квалификации установленного государственного образца. Обучение платное, но не очень дорогое. Поэтому каждый педагог сможет себе позволить. Кстати, программ обучений очень много, и вы с легкостью сможете подобрать для себя оптимальный вариант.
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