Подскажите
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Подскажите
Мне нужен совет от тех, кто не так давно проходил повышение квалификации педагогов. Где удобнее проходить такое обучение? Хотелось бы, конечно, все в дистанционном формате пройти. В общем, порекомендуйте, подскажите мне, где лучше пройти такое обучение.
Re: Подскажите
Я педагог и нам тоже недавно сказали пройти повышение квалификации. С коллегами нашли несколько учебных заведений. Где-то очное обучение предлагается, а где-то дистанционное. Так как у педагогов и так много работы, мы с коллегами решили повышение квалификации проходить в Институте Педагогического Образования https://institut-pedagogika.ru/ . Сейчас как раз проходим курс в дистанционном формате. Очень удобно на самом деле, лучше, чем очно есть в ВУЗ и обучаться. По окончании мы получим диплом о повышении квалификации установленного государственного образца. Обучение платное, но не очень дорогое. Поэтому каждый педагог сможет себе позволить. Кстати, программ обучений очень много, и вы с легкостью сможете подобрать для себя оптимальный вариант.
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