Сообщение klonik » Сегодня, 13:48

Добрый день! Подскажите мне контакты компания, которая реализует спортивное оборудование для улицы. Меня больше всего интересуют турники, тренажеры и при этом для разных возрастов. Если знаете надежную компанию подскажите?