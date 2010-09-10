Подскажите
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Подскажите
Добрый день! Подскажите мне контакты компания, которая реализует спортивное оборудование для улицы. Меня больше всего интересуют турники, тренажеры и при этом для разных возрастов. Если знаете надежную компанию подскажите?
Re: Подскажите
Здравствуйте, мы буквально месяц назад установили в парке различные тренажеры, качели и песочницы для детей разного возраста. Долго выбирали компанию, которая сможет нам помочь в этом. Хотелось ведь нам чтобы было качественно, надежно и не сильно дорого. В итоге заказали тут http://rostmetall.ru . Потому что они нам предложили хорошую скидку, доставили сами и их же мастера произведи установку всего оборудования. По качеству вообще претензий никаких нет. Детское оборудование качественное и даже придраться не к чему. По стоимости нас все устроило и поэтому мы тут заказали. Выбор очень большой и поэтому вы сможете тут все необходимое подобрать. Я вам рекомендую обратиться в эту компанию, уверена сможете подобрать оптимальный для себя вариант.
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