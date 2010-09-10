Сообщение klonik » Вчера, 13:54

Девочки, привет! Кто из Тюмени? Подскажите, кто в нашем городе делает вывески? Хочется что-то оригинальное и необычное. В общем, если знаете такую компанию, буду рада контактам. А то я сама искала, так и не нашла информации кто бы мне смог сделать вывеску.