Рекламная вывеска

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2651
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Рекламная вывеска

Сообщение klonik » Вчера, 13:54

Девочки, привет! Кто из Тюмени? Подскажите, кто в нашем городе делает вывески? Хочется что-то оригинальное и необычное. В общем, если знаете такую компанию, буду рада контактам. А то я сама искала, так и не нашла информации кто бы мне смог сделать вывеску.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2650
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Рекламная вывеска

Сообщение zevc » Вчера, 21:08

Привет, производство рекламных вывесок в Тюмени предлагает рекламно-производственная компания «Фриз». Я у них сама для своего магазина заказывала вывеску. Знаете как круто и современно работает компания. Чтобы узнать стоимость и посмотреть варианты можно прислать компании фотографию фасада здания. Специалисты этой компании подберут самый оптимальный вариант. Тем более сейчас Тюмень очень развивается в плане бизнеса. Чтобы ваша компания хоть как-то выделялась на фоне конкурентов можно как раз и применять необычную вывеску. Тем более даже многие специалисты, маркетологи отмечают, что привлекательная вывеска – это первый шаг к привлечению клиентов.
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