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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 2651 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Подскажите Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 13:59 Подруга советует начать инвестировать в криптовалюты, уверяет, что это быстро и надежно. Однако я слышала, что без опыта можно легко потерять средства. Какие советы можете дать новичку? Вернуться к началу

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