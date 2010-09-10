Подскажите
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Подскажите
Подруга советует начать инвестировать в криптовалюты, уверяет, что это быстро и надежно. Однако я слышала, что без опыта можно легко потерять средства. Какие советы можете дать новичку?
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