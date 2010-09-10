Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2651
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 13:59

Подруга советует начать инвестировать в криптовалюты, уверяет, что это быстро и надежно. Однако я слышала, что без опыта можно легко потерять средства. Какие советы можете дать новичку?
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