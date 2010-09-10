Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2655
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 13:22

Коллеги, подскажите, пожалуйста! У нас в серверной комнате случилось небольшое задымление из-за перегрева оборудования. Обошлось без серьезных последствий, но теперь директор настаивает на установке специальной системы пожаротушения. Что выбрать для защиты электроники? Водяные системы явно не подходят.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2656
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 16:35

Привет! Я столкнулась с точно такой же проблемой в нашем IT-отделе два года назад. После длительного изучения вариантов мы остановились на автоматических газовых системах пожаротушения. Главное их преимущество – они не наносят вреда электронике и серверам при срабатывании. Тут есть сайт, где мы нашли компанию, специализирующуюся именно на таких системах. Они провели детальное обследование помещения, спроектировали систему с учетом особенностей нашей серверной и установили все "под ключ".
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